Авторы «ВКонтакте» смогли увеличить доход в семь раз

За последний год число авторов, которые начали получать доход от партнерской программы «ВКонтакте», возросло на 91%. Количество авторов, зарабатывающих более 100 тыс. рублей ежемесячно, увеличилось почти в четыре раза. Максимальная сумма, выплаченная одному автору за месяц в рамках этой программы, превысила 1 млн рублей.

Рост доходов авторов отражает эффект изменений, которые мы внедряли в течение последнего года: от обновления рекомендаций до снижения порога входа в монетизацию. Нам важно, чтобы автор мог пройти весь путь внутри платформы: найти аудиторию, вырастить сообщество и начать зарабатывать, — рассказал операционный директор Фонда оригинальных авторов и партнерской программы «ВКонтакте» Якуб Юсуфов.

Партнерская программа функционирует по принципу revenue share: как только автор начинает соответствовать условиям участия, платформа начинает делиться с ним доходами от рекламных интеграций. Величина выплаты определяется уровнем вовлеченности читателей и общим спросом на рекламу — чем больше аудитория проявляет интерес к публикациям и чем выше активность рекламодателей, тем выше доход.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» завершила переход на домен vk.ru. Пользователи, авторы и партнеры смогут получить доступ ко всем привычным сервисам по новому адресу.