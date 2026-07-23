Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 12:08

Авторы «ВКонтакте» смогли увеличить доход в семь раз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За последний год число авторов, которые начали получать доход от партнерской программы «ВКонтакте», возросло на 91%. Количество авторов, зарабатывающих более 100 тыс. рублей ежемесячно, увеличилось почти в четыре раза. Максимальная сумма, выплаченная одному автору за месяц в рамках этой программы, превысила 1 млн рублей.

Рост доходов авторов отражает эффект изменений, которые мы внедряли в течение последнего года: от обновления рекомендаций до снижения порога входа в монетизацию. Нам важно, чтобы автор мог пройти весь путь внутри платформы: найти аудиторию, вырастить сообщество и начать зарабатывать, — рассказал операционный директор Фонда оригинальных авторов и партнерской программы «ВКонтакте» Якуб Юсуфов.

Партнерская программа функционирует по принципу revenue share: как только автор начинает соответствовать условиям участия, платформа начинает делиться с ним доходами от рекламных интеграций. Величина выплаты определяется уровнем вовлеченности читателей и общим спросом на рекламу — чем больше аудитория проявляет интерес к публикациям и чем выше активность рекламодателей, тем выше доход.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» завершила переход на домен vk.ru. Пользователи, авторы и партнеры смогут получить доступ ко всем привычным сервисам по новому адресу.

Общество
ВКонтакте
авторы
доходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вымогатели заманили жертву в кафе и требовали полмиллиона рублей
Королевская семья Британии: последние новости, диета Миддлтон после рака
Юрист объяснил, как проходят свидания в колониях для пожизненно осужденных
Издательство «Эксмо» стало партнером премии Eventiada Awards
Владелец «Крокуса» подал многомиллионный иск на «Ингосстрах»
Появились кадры упавшего в Подмосковье самолета
«Лицо убийц»: депутат об ударе ВСУ по свадьбе в центре Белгорода
Секретарь горкома КПРФ погиб при атаке ВСУ на Белгород
Дрон ВСУ прицельно ударил по водителю «Луганскэнерго»
Силы ПВО уничтожили 480 дронов ВСУ
Лурье объяснила проблему с блокировкой счетов
В Кремле ответили на обвинения в причастности РФ к ударам по объектам США
Бастрыкин раскрыл число осужденных в России украинских военных
SHAMAN сжег свои легендарные кожаные штаны в русской печи
Военный самолет рухнул в Подмосковье
Турецкая авиакомпания не пустила россиянку с шенгеном в Италию
Сухогруз с углем подвергся атаке беспилотника в Черном море
ЕС принял самый крупный пакет санкций против России
Цены на икру в России взлетели до рекордных значений
Адвокат раскрыл, как вовремя распознать мошеннические вакансии за границей
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.