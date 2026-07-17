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17 июля 2026 в 10:41

«ВКонтакте» завершил переход на домен vk.ru

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Социальная сеть «ВКонтакте» завершила переход на домен vk.ru. Пользователи, авторы и партнеры смогут получить доступ ко всем привычным сервисам по новому адресу.

Платформа функционирует на российской технологической базе и не зависит от иностранных сервисов. Это гарантирует пользователям постоянный и быстрый доступ к ресурсу.

Для пользователей все останется без изменений: профиль, настройки социальной сети, контент и все функции сохранятся прежними. Необходимо лишь обновить ссылку на VK.RU.

Ранее сообщалось, что все приложения холдинга VK, включая «МАКС», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыку» и сервисы Mail, функционируют в штатном режиме без каких-либо ограничений. Эти приложения можно установить через RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие платформы для Android.

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