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16 июля 2026 в 15:18

Сервисы VK работают в обычном режиме

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Все приложения холдинга VK, включая МАКС, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыку» и сервисы Mail, функционируют в штатном режиме без каких-либо ограничений. Эти приложения можно установить через RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие платформы для Android.

Обновления также происходят в обычном порядке: достаточно нажать «Обновить» в уведомлении о новой версии или перейти в указанные магазины. Владельцы устройств на Android по-прежнему будут получать push-уведомления о новых сообщениях, событиях, звонках и прочих важных изменениях в работе сервисов.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение блог-платформы «Дзен» исчезло из магазина Google Play, убедился корреспондент NEWS.ru. До этого оттуда исчезли приложения соцсетей VK и «Одноклассники», мессенджера МАКС и Mail.ru.

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