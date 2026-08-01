Мошенники замаскировали опасный вирус под карту АЗС В МВД сообщили о мошенническом приложении с картой АЗС для смартфонов

Мошенники распространяют в интернете поддельное приложение с картой автозаправочных станций, через которое получают несанкционированный доступ к смартфонам граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел РФ. Обнаружить этот софт можно через поисковик.

После инсталляции на мобильном устройстве активируется вредоносная программа, открывающая злоумышленникам канал для удаленного управления гаджетом. Полученный контроль аферисты используют для кражи персональных сведений и списания средств со счетов.

Ранее стало известно, что злоумышленники создают веб-ресурсы, копирующие оформление App Store, AltStore и иных площадок корпорации Apple. Под предлогом инсталляции заблокированных банковских клиентов или прочего дефицитного ПО преступники пытаются выманить конфиденциальные сведения о пользователях.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко призвал не инсталлировать программы за пределами легальных магазинов приложений в целях противодействия аферистам. Специалист также посоветовал искать информацию о вызывающей сомнение утилите через интернет-поиск.