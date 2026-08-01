Россиянам рассказали, кому молятся об исцелении от болезней

Серафиму Саровскому молятся об исцелении от болезней, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, верующие просят святого и о помощи в трудных жизненных обстоятельствах.

1 августа Православная Церковь празднует обретение мощей преподобного Серафима Саровского — одного из самых почитаемых русских святых. Он учил: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Его жизнь была сплошным подвигом молитвы, поста и любви к Богу и ближним. Ему молятся об исцелении от болезней, о помощи в трудных жизненных обстоятельствах, о даровании мира в семье, о благополучном исходе дел. Ему молятся о даровании молитвы и о помощи в духовной брани. В день обретения его мощей хорошо прийти в храм, поставить свечу перед его иконой, прочитать тропарь и кондак, — заявил Иванов.

Ранее митрополит Иларион (Алфеев) рассказал, что на свете существуют три вещи, которые не следует обсуждать с посторонними людьми. В первую очередь он выделил разговоры о личной жизни, а также акцентировал внимание на грехах других людей, посоветовав решать недовольство поведением человека напрямую, а не разглашать это третьим лицам, если это не принесет пользы. Третья категория, которую не стоит обсуждать со всеми, — это собственные грехи и серьезные переживания, отметил митрополит.