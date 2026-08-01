Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 11:26

Россиянам рассказали, кому молятся об исцелении от болезней

Зампред ВРНС Иванов: об исцелении от болезней молятся Серафиму Саровскому

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Серафиму Саровскому молятся об исцелении от болезней, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, верующие просят святого и о помощи в трудных жизненных обстоятельствах.

1 августа Православная Церковь празднует обретение мощей преподобного Серафима Саровского — одного из самых почитаемых русских святых. Он учил: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Его жизнь была сплошным подвигом молитвы, поста и любви к Богу и ближним. Ему молятся об исцелении от болезней, о помощи в трудных жизненных обстоятельствах, о даровании мира в семье, о благополучном исходе дел. Ему молятся о даровании молитвы и о помощи в духовной брани. В день обретения его мощей хорошо прийти в храм, поставить свечу перед его иконой, прочитать тропарь и кондак, — заявил Иванов.

Ранее митрополит Иларион (Алфеев) рассказал, что на свете существуют три вещи, которые не следует обсуждать с посторонними людьми. В первую очередь он выделил разговоры о личной жизни, а также акцентировал внимание на грехах других людей, посоветовав решать недовольство поведением человека напрямую, а не разглашать это третьим лицам, если это не принесет пользы. Третья категория, которую не стоит обсуждать со всеми, — это собственные грехи и серьезные переживания, отметил митрополит.

Общество
россияне
православие
советы
Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок выпал из окна многоэтажки и скончался в больнице
Премьер Таиланда пообщался с родственником убитых в Паттайе россиян
Власти Испании нашли способ остановить мигрантов в Сеуте
FPV-дрон ударил по автомобилю в Белгородской области
Стало известно, почему синхронисткам из РФ отказали выступить под Rammstein
Мишустин четко обозначил сроки создания российского аппарата МРТ
Росатом раскрыл последствия удара ВСУ по теплоходу в Черном море
Тела еще четверых альпинистов найдены в Пакистане
Атака ВСУ на Крым и Севастополь 1 августа: сколько жертв, где были удары
Стало известно о работе КТК после приостановки работы нефтепровода
Валиева покинула Россию перед началом сезона
Циничный удар по автобусу, дроны над Курском: как ВСУ атакуют РФ 1 августа
Медиатехнолог рассказала, как изменится рынок ИИ-контента в России
В России снимут фильм о высадке десантников в Гостомеле
Засуха в Европе: кадры рекордно обмелевших рек на фоне аномальной жары
Историк указала на нестыковку в словах Зеленского о потерях ВСУ
Аутсайдер прошлого сезона КХЛ назначил нового тренера
Иран выступил с новыми угрозами в адрес США по Ормузскому проливу
У арестованной в Грузии россиянки диагностировали предынфарктное состояние
Беженка из Родинского рассказала о жестоком обращении ВСУ с мирными людьми
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.