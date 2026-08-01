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01 августа 2026 в 11:24

Премьер Таиланда сделал заявление после убийства россиян Назимовых

Премьер Таиланда Чанвиракун принес извинения после убийства россиян Назимовых

Анутхин Чанвиракун Анутхин Чанвиракун Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения после произошедшего в стране убийства россиян, брата и сестры Назимовых, пишет РИА Новости Он заверил, что подобное больше никогда не случится.

Мы приносим свои извинения за случившееся, — сказал он.

Ранее полицейские эксперты извлекли тела россиян из могилы глубиной около метра, место которой указали подозреваемые. Рядом во второй могиле правоохранители обнаружили еще три тела — мужчины, женщины и девочки, предположительно граждан Таиланда.

Волонтер Светлана Шерстобоева предположила, что жестокое убийство 22-летней сестры и 17-летнего брата в Таиланде могло быть заказным. Женщина убеждена, что подозреваемый Пхонг скрывает какую-то правду о произошедшем.

Также жители Таиланда, собравшиеся у полицейского участка района Хуай Яй на южной окраине Паттайи, потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве Романа и Дианы Назимовых, а также семьи из трех граждан Таиланда. У здания полиции также скопились журналисты и местные жители, участвовавшие в поиске пропавших.

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