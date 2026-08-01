Дело о гибели россиян в Паттайе привлекло внимание премьера Таиланда

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун прибыл в Паттайю, где расследуется уголовное дело об убийстве российских граждан — брата и сестры Романа и Дианы Назимовых, сообщает корреспондент РИА Новости. До этого полицейские эксперты извлекли тела россиян из могилы глубиной около метра, место которой указали подозреваемые. Рядом во второй могиле правоохранители обнаружили ещё три тела — мужчины, женщины и девочки, предположительно граждан Таиланда.

По информации источника, все пять тел направили в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке для проведения необходимых исследований. В посольстве России в Таиланде заявили, что рассчитывают на беспристрастное расследование дела и справедливое наказание виновных.

Ранее сообщалось, что задержанный по делу об убийстве российских граждан в Паттайе гражданин Таиланда Тхана Кыттхонг может быть причастен к серии убийств. На его счету могут быть смерти как минимум пяти человек. Также уточняется, что в середине июня эта же группа из четырех человек напала на дом тайской семьи. Предполагаемым мотивом преступления стала кража автомобиля.