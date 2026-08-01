Три человека пострадали при атаке ВСУ на предприятие в российском регионе

Три человека пострадали при атаке ВСУ на предприятие в российском регионе Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на предприятие в городе Шебекино в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в мессенджере МАКС. Пострадавшие с множественными ранениями госпитализированы в ЦРБ. По данным врачей, двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия. Троих мужчин со множественными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, двое из них находятся в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что также повреждения получили три грузовых автомобиля. Один из них после атаки загорелся.

Ранее оперативный штаб региона сообщил, что четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. В результате удара по автомобилю на территории предприятия в Шебекино пострадала женщина, она получила осколочные ранения предплечья и грудной клетки и была госпитализирована.