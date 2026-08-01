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01 августа 2026 в 12:49

Власти Испании нашли способ остановить мигрантов в Сеуте

Власти Испании начали установку заграждений у пирса в Сеуте из-за мигрантов

Фото: Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Власти Испании начали установку новых заграждений у пирса в Сеуте из-за резкого наплыва мигрантов численностью более 60 тыс. из Марокко, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на правительство Испании. По данным издания, барьер состоит из надувного препятствия длиной 500 метров, высотой от 30 до 70 сантиметров с подводной частью глубиной до одного метра. Однако предусмотрен проход для прохода катеров Гражданской гвардии.

В 7:50 утра (8:50 мск — NEWS.ru.) началась установка сдерживающих барьеров на пирсе Тарахаль в Сеуте, — сказано в сообщении.

Ранее число мигрантов, погибших при попытке прорваться в Сеуту из Марокко, достигло рекордных 61 человека. Правоохранители продолжают обнаруживать тела на пляже Тарахаль вблизи границы, и число погибших, по их предположению, будет расти.

До этого Италия временно восстановила пограничный контроль на границе с Испанией в связи с миграционным кризисом, который возник в Сеуте. Решение о временной приостановке действия Шенгенского соглашения в отношении морского и воздушного перемещения с Мадридом будет действовать до устранения сложившейся ситуации.

Европа
Испания
мигранты
Марокко
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