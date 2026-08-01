Выросло число погибших в попытках проникнуть в Сеуту мигрантов Cadena SER: число погибших в попытках проникнуть в Сеуту мигрантов достигло 61

Число мигрантов, погибших при попытках прорваться в испанскую Сеуту из Марокко, достигло рекордных 61 человека, сообщает радиостанция Cadena SER. Правоохранители продолжают обнаруживать тела на пляже Тарахаль вблизи границы, и число погибших, по их предположению, будет расти.

Число погибших, на данный момент составляющее 61 человек, также является рекордным, поскольку подобная цифра никогда ранее не достигалась за столь короткое время, — сказано в сообщении.

До этого мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что за сутки в город из Марокко проникли около 60 тыс. человек. При этом в МВД Испании заверяли, что более 48,3 тыс. нелегальных мигрантов уже вернулись обратно в Марокко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна разместила военные отряды, самолеты и беспилотные летательные аппараты на границе с Испанией. Он пояснил, что такие меры были приняты в связи с миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута. По словам Макрона, на границе были развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования.