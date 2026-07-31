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31 июля 2026 в 23:25

Франция испугалась миграционного кризиса в испанской Сеуте

Макрон приказал разместить военных и дроны на границе с Испанией из-за мигрантов

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Франция разместила военные подразделения, самолеты и беспилотные летательные аппараты на границе с Испанией, заявил президент страны Эммануэль Макрон в своих социальных сетях. Эти действия связаны с миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута.

По словам Макрона, на границе развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, а также авиация и дроны. Кроме того, президент уже связался с премьер-министром Испании Педро Санчесом, выразив солидарность и предложив помощь.

За последние сутки, по данным мэра Сеуты Хуана Хесуса Виваса, в анклав проникли около 60 тыс. мигрантов. При этом число погибших при попытке добраться до Сеуты возросло до 57. Масштабный наплыв мигрантов и гибель десятков человек делают ситуацию критической. Испанские власти уже задействовали военных для усиления контроля.

Вопрос о дальнейших действиях ЕС и распределении ответственности остается открытым. Ожидается, что проблема будет обсуждаться на уровне глав государств.

Ранее премьер-министра Испании освистали участники акции протеста во время его визита в город Сеута. Участники акции выкрикивали лозунги с требованием отставки Санчеса.

Европа
Франция
Эммануэль Макрон
мигранты
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