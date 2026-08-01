«Чтобы вы знали»: Трамп иронично высказался о планах МУС Трамп в шутку допустил, что МУС может начать охоту на него

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме намекнул на потенциальный интерес Международного уголовного суда (МУС) к его деятельности, сообщает издание Clash Report. Он отметил, что такое возможно.

Нет никакой информации о том, что Международный уголовный суд преследует меня. Хотя такое может случиться — просто чтобы вы знали, — отметил он.

Республиканец также заявил, что госсекретарь США Марко Рубио не пытается защищать его интересы. По словам Трампа, политик в данный момент выступает в защиту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и некоторых других лиц.

Ранее сообщалось, что бывший прокурор Международного уголовного суда Карим Хан намерен обжаловать решение Ассамблеи государств — участников Римского статута о своей отставке. Его юристы хотят использовать все доступные правовые механизмы.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что Международный уголовный суд является квазиюридической структурой и лжесудом. В свое время именно он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.