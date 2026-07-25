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25 июля 2026 в 13:03

«Квазиюридическая структура»: Захарова разнесла МУС

Захарова назвала МУС квазиюридической структурой и лжесудом

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Международный уголовный суд является квазиюридической структурой и лжесудом, заявила «Известиям» представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отставку прокурора МУС Карима Хана. В свое время именно он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Честно говоря, в деталях сексуальных извращений братьев Хан копаться не хочется. Но вот про то, что в мире появилась квазиюридическая структура, которая одним своим существованием уничтожает представления о законности и порядке, говорить надо, — заявила дипломат.

МУС представляет собой орган международной уголовной юстиции, специализирующийся на рассмотрении дел о тяжких преступлениях. Также он привлекает виновных к ответственности и обеспечивает справедливость для пострадавших.

Ранее Ассамблея стран — участниц Римского статута на специальной сессии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке отстранила Хана от должности прокурора МУС. Основанием для этого стали обвинения в серьезном нарушении обязанностей, включая сексуальные домогательства. Дисциплинарное разбирательство было начато в мае 2025 года, когда Хан ушел в отпуск на период расследования.

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