МУС принял решение отстранить от должности своего прокурора Ассамблея стран МУС: прокурор Хан нарушил обязанности и отстранен от должности

Ассамблея стран — участниц Римского статута на спецсессии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке отстранила Карима Хана от должности прокурора Международного уголовного суда. Основанием стали обвинения в серьезном нарушении обязанностей, включая сексуальные домогательства.

Решение поддержали 82 государства из 125. Председатель сессии Пайви Кокуранта заявила, что Хан совершил недопустимый проступок, что повлекло его отстранение.

Дисциплинарное разбирательство было инициировано еще в мае 2025 года, когда Хан ушел в отпуск на время расследования. В октябре 2024 года против него выдвинули обвинения в домогательствах, а в августе 2025 года появилась новая жалоба — инцидент 2009 года со стажеркой в Гааге.

Дальнейшая судьба Хана будет зависеть от итогов дисциплинарного расследования, которое продолжится после его отстранения. В МУС этот случай стал беспрецедентным и может повлиять на репутацию организации в будущем.

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