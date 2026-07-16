Военный эксперт ответил, чем чревата частая смена руководства на Украине Военэксперт Марочко: частая смена руководства на Украине ни на что не повлияет

Частая смена военно-политического руководства Украины, в частности отстранение от должности министра обороны Михаила Федорова, не окажет серьезного влияния на обороноспособность страны и не приведет к значительным потрясениям внутри европейского государства, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, все ключевые решения на самом деле принимаются не украинскими чиновниками, а внешними силами, а сами назначения являются частью плановых ротационных мероприятий.

Я не придерживаюсь мнения, что частая смена военно-политического руководства Украины может повлиять на ее обороноспособность или вообще на что-то серьезно воздействовать. Проводятся так называемые плановые ротационные мероприятия. Это связано как с политической составляющей, так и с другими целями. Давайте вспомним, что за последнее время на Украине действительно была произведена масса замен ключевых министров. Вместе с тем никаких особых потрясений не произошло. Это все лишь потому, что ключевые решения принимаются совершенно другими людьми. На самом деле управляют Украиной внешние силы. Марионеточное правительство выполняет свои задачи, — пояснил Марочко.

Он добавил, что каждое новое назначение обычно преследует узкую прикладную задачу, например, налаживание технического взаимодействия с западными партнерами. По словам военного эксперта, такая система позволяет сохранять видимость деятельности, не меняя при этом сути принимаемых решений.

Если мы говорим о Федорове, то он играл свою роль — налаживание взаимодействия в сфере IT-технологий между Минобороны и западными спецслужбами. После того как он сделал то, в чем разбирается, его можно менять на другую фигуру. Также стоит понимать, что такая смена руководства частично снимает ответственность, поскольку новые ключевые фигуры будут замешаны в новых терактах, и мы будем переключать внимание именно на них. Те же, кто канул в лету, постепенно забываются, — заключил Марочко.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отстранил Федорова от должности министра обороны из-за страха потерять власть. По его словам, глава государства теряет своих соратников.