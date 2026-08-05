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05 августа 2026 в 17:16

«Спасительнице от рептилоидов» вынесли приговор

Суд в Самаре приговорил к восьми годам целительницу-иноагента Ладу-Русь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд в Самаре вынес новый приговор Светлане Ладе-Русь (настоящая фамилия — Пеунова, внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры. Женщина получила восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 250 тыс. руб.

Пеунову признали виновной по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах». Приговор назначен «с учетом мнения прокурора» и «по совокупности преступлений».

По версии следствия, Пеунова, будучи включенной в реестр иноагентов, дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение закона, но продолжала публиковать материалы в соцсетях без маркировки. Кроме того, в 2024 и 2025 годах она не предоставила в Минюст отчеты о своей деятельности как иноагента.

Пеунова основала Центр народной медицины в Самаре и проводила у себя дома собрания, где убеждала последователей в способности спасти их от нападения рептилоидов и требовала передавать ей сбережения, документы на квартиры и машины. Она также называет себя целительницей и экстрасенсом. Женщина находится в международном розыске и заочно арестована в России за мошенничество и ряд других преступлений.

В феврале сына Пеуновой приговорили к 17 годам колонии строгого режима за производство наркотиков. Квартиру и автомобиль осужденного конфисковали в доход государства.

Общество
Россия
иноагенты
приговоры
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