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05 августа 2026 в 18:04

Мать пилота рассказала о ситуации с экипажем Cessna 182 в тайге

Экипаж Cessna 182 проведет третью ночь в тайге до прибытия спасателей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Члены экипажа самолета Cessna 182, совершившего вынужденную посадку в Иркутской области, проведут третью ночь в тайге до прибытия спасателей, рассказала Telegram-каналу «РЕН ТВ» мать пилота-наблюдателя Филиппа. По ее словам, спасательный вертолет сможет вылететь только утром из-за наступления темноты.

Она уточнила, что ее сын вместе с напарником Александром смогли достать бортовую рацию, подняться на возвышенность и выйти на связь со спасателями. Есть ли у выживших вода и продукты, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что пилот и летчик-наблюдатель пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь. После вынужденной посадки они поднялись на сопку, собрали радиостанцию и передали свои координаты экипажу самолета, следовавшего по маршруту Бодайбо — Иркутск. Летчики также попросили сообщить родственникам, что с ними все в порядке. По словам руководителя поисковой операции Дмитрия Буданова, экипаж находится примерно в 90 километрах от Бодайбо. За пилотами уже вылетел вертолет из аэропорта Бодайбо.

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спасательные работы
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