Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 18:31

Путин сообщил о подготовке к сентябрьским выборам

Путин: подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Подготовка к сентябрьским выборам в Государственную думу идет полным ходом, сообщил президент России Владимир Путин в рамках встречи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой. По его словам, в Единый день голосования пройдет 2,2 тыс. кампаний разного уровня, пишет пресс-служба Кремля.

Подготовка к выборам идет полным ходом, насколько я понимаю. У нас сколько? 2200 кампаний будет в этом году, — отметил глава государства.

Ранее Памфилова раскрыла принцип жеребьевки по распределению мест партий в избирательном бюллетене. По ее словам, она прошла открыто и прозрачно.

До этого стало известно, что численность избирателей в Московской области достигла 6,1 млн человек. Председатель регионального избиркома Илья Березкин уточнил, что в системе региона работают 36 тыс. членов участковых комиссий, что делает ее крупнейшей в России.

Кроме того, в Трабзоне на северо-востоке Турции планируется открыть участок для голосования на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Участок будет работать один день, 20 сентября 2026 года.

Власть
Владимир Путин
Единый день голосования
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похудение на 12 кг, скандалы на съемках, романы: как живет Кристина Асмус
Экс-футболист «Зенита» раскрыл, что может помешать команде выиграть РПЛ
Россияне будут меньше работать, €1 млн нашли в мусорке: что дальше
Судно наехало на матрас с детьми в Ленинградской области
Пик Победы в Киргизии закроют для новичков после смерти россиянки
Машков рассказал о работе с участниками СВО
В Британии заявили об инциденте с танкером вблизи Йемена
Тысячи пользователей столкнулись со сбоями в работе стримингового сервиса
«Настоящая катастрофа»: Санду раскрыла последствия засухи для Молдавии
СК начал расследование атаки дрона на больницу в ДНР
Путин иронично оценил первое место «Единой России» в бюллетене
Подозреваемый в убийстве два года скрывался от правосудия
Украина стала камнем преткновения для политиков Италии
Миляев рассказал о состоянии воздуха после пожара на складе WB под Тулой
Юра Борисов объяснил свое желание сняться в «Битве моторов»
Цены на бензин снизились в 46 регионах России
ЦИК назвала партии с наибольшим числом участников СВО в списках
Зеленский предположил, с чем связано сокращение поставок ракет ПВО
Назван показатель инфляции в России
Небензя объяснил, как Запад подпитывает международный терроризм
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.