Путин сообщил о подготовке к сентябрьским выборам Путин: подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом

Подготовка к сентябрьским выборам в Государственную думу идет полным ходом, сообщил президент России Владимир Путин в рамках встречи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой. По его словам, в Единый день голосования пройдет 2,2 тыс. кампаний разного уровня, пишет пресс-служба Кремля.

Подготовка к выборам идет полным ходом, насколько я понимаю. У нас сколько? 2200 кампаний будет в этом году, — отметил глава государства.

Ранее Памфилова раскрыла принцип жеребьевки по распределению мест партий в избирательном бюллетене. По ее словам, она прошла открыто и прозрачно.

До этого стало известно, что численность избирателей в Московской области достигла 6,1 млн человек. Председатель регионального избиркома Илья Березкин уточнил, что в системе региона работают 36 тыс. членов участковых комиссий, что делает ее крупнейшей в России.

Кроме того, в Трабзоне на северо-востоке Турции планируется открыть участок для голосования на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Участок будет работать один день, 20 сентября 2026 года.