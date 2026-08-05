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05 августа 2026 в 19:04

Глава МИД Турции обвинил Израиль в срыве мира в Газе

Фидан заявил о нежелании Израиля добиваться мира в секторе Газа

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Израиль не заинтересован в установлении мира в секторе Газа и использует переговорные площадки для продвижения собственной политики, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан журналистам в Аммане. Видео его выступления распространила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства. На встрече с участием представителей около 20 исламских стран основное внимание уделили ситуации вокруг мечети Аль-Акса, действиям Тель-Авива и возможным мерам реагирования.

Израиль не намерен добиваться мира. Он использует все международные платформы лишь для продвижения собственной позиции и реализации незаконной стратегии, — отметил Фидан.

Глава турецкого МИД сообщил, что Турция, Саудовская Аравия, Египет и Пакистан обсудили реализацию мирного плана по Газе и вопросы региональной безопасности. По его словам, участники встречи подготовили ряд решений, которые будут представлены руководству четырех стран.

Фидан заявил, что Турция поддерживает прекращение войны, снижение напряженности на Ближнем Востоке, открытие Ормузского пролива и создание долгосрочной системы региональной безопасности. Он также утверждает, что ХАМАС выполняет обязательства в рамках мирного плана, тогда как Израиль продолжает, по его словам, препятствовать его реализации.

Ранее Фидан заявил, что Турция готова в будущем принять участие в обеспечении безопасности в Черном море после заключения мирного соглашения. По его словам, Анкара сможет взять на себя такую ответственность после достижения договоренностей о мире.

Мир
Турция
Израиль
ХАМАС
Хакан Фидан
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