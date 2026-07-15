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15 июля 2026 в 13:33

В Турции выразили надежду на возобновление переговоров по Украине

Фидан заявил, что надеется на возобновление переговоров по украинскому вопросу

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду, что его визиты в Москву и Киев поспособствуют активизации переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, передает РИА Новости. Он также напомнил, что Анкара ранее уже принимала у себя российско-украинские переговоры в Стамбуле, а также выдвигала ряд посреднических инициатив, включая черноморскую зерновую сделку.

Я надеюсь, что наши визиты в Москву и Киев приведут к позитивным результатам в наших усилиях, — сказал Фидан.

В июне Фидан прибыл в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным в Казани. 15-16 июля он посетит Украину, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Также у него запланированы переговоры с министром иностранных дел Андреем Сибигой и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Ранее сообщалось, что Турция надеется на возобновление переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле до конца лета. Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами и готова снова предоставить площадку для диалога.

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украинский конфликт
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