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05 августа 2026 в 20:17

Экс-игрок «Локомотива» раскритиковал летний трансфер команды

Экс-футболист Гуренко заявил, что Джикия не является усилением для «Локомотива»

Георгий Джикия Георгий Джикия Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Защитник Георгий Джикия не является усилением для московского «Локомотива», считает экс-игрок красно-зеленых Сергей Гуренко. В разговоре с Metaratings он отметил, что уважает спортсмена как футболиста.

Джикия — не усиление для «Локомотива». Не понимаю, что он может дать этой команде. Я уважаю его как игрока. Он работал со мной еще в «Амкаре», но Джикия не тот игрок, который усилит «Локомотив». Он играл в РПЛ, а потом уехал на чемпионат Турции. И сейчас снова вернулся в РПЛ. За это время его игровые качества точно не стали лучше, — сказал Гуренко.

32-летний Джикия стал игроком «Локомотива» в июне 2026 года. Ранее он выступал за «Химик», «Химки», «Амкар», «Спартак» (Нальчик), «Спартак» (Москва) и турецкий «Антальяспор». Футболист является воспитанником красно-зеленых.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не считает обидным для футболистов и фанатов «Зенита» их известное прозвище «бомжи». Он подчеркнул, что у спортивных поклонников давно сформировалась своя субкультура, и привел в пример неофициальные прозвища фанатов ЦСКА и «Спартака» — «кони» и «мясо».

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