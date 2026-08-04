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04 августа 2026 в 16:49

«Такие правила»: Титов оценил спорный пенальти в ворота «Спартака»

Титов: судья верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Ахмата»

Егор Титов Егор Титов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Пенальти в ворота московского «Спартака» в начале матча с «Ахматом» является стопроцентным нарушением правил, заявил Metaratings шестикратный чемпион России в составе красно-белых Егор Титов. По его мнению, вратарю Александру Максименко нужно было рукой бросить мяч на Кристофера Ву.

Понятно, что он отдает мяч для ввода в игру, но есть правила. Не знаю, доносили их до игроков или нет, но я слушал [глава российского судейского корпуса] Милорада Мажича по такому же эпизоду в прошлом сезоне – это стопроцентный пенальти. Если вратарь вводит мяч на землю, кидает его и отдает ногой своему футболисту, а тот его берет рукой, это пенальти однозначно. Неважно, катится мяч или не катится. Сегодня такие правила, что это будет преимущество у соперника, — заявил Титов.

«Спартак» в двух стартовых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал шесть очков и идет в лидирующей группе с «Зенитом», «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» Матч против «Ахмата» завершился со счетом 2:1.

Ранее тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Отставка произошла на фоне неудачной серии: в воскресенье, 2 августа, футболисты проиграли «Шэньян Урбан» (1:3) и потерпели третье поражение подряд. После 20 туров «Шанхай Шэньхуа» идет на 12-м месте с 19 очками. От зоны вылета команду отделяют четыре балла.

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