Второй тур РПЛ: расписание матчей, где смотреть, прогнозы Мостового

С 31 июля по 2 августа пройдет второй тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Кто сыграет на этом этапе, где смотреть все матчи, сумеет ли московский «Спартак» победить «Ахмат» в Грозном — в материале NEWS.ru.

«Родина» — «Ростов»

В первом туре обе команды остались без побед. В своем дебютном матче в РПЛ столичная «Родина» уступила на выезде «Спартаку» 0:3.

«Ростов» сохранил многих лидеров и точечно усилился: пришли нападающий Олакунле Олусегун из «Краснодара», полузащитники Максим Мухин из ЦСКА и Ярослав Михайлов из «Зенита». Однако в первом туре подопечные Джонатана Альбы уступили в гостях «Оренбургу» 1:2, хотя соперник играл в меньшинстве с 49-й минуты после удаления Максима Савельева.

Матч «Родина» — «Ростов» пройдет 31 июля в 20:00 мск.

«Акрон» — «Рубин»

В первом туре тольяттинский «Акрон» разгромно уступил на своем поле «Зениту» — 0:5. Команда находится в психологической яме и постарается взять реванш перед своими болельщиками.

«Рубин» в первом туре уступил дома «Краснодару» 1:3, но вел в счете до удаления Ильи Рожкова на 18-й минуте. Албанский нападающий Мирлинд Даку пока остается в казанском клубе, несмотря на интерес со стороны «Спартака» и ЦСКА. Именно он забил единственный мяч в ворота «быков».

Матч «Акрон» — «Рубин» пройдет 1 августа в 14:00 мск.

ЦСКА — «Крылья Советов»

В первом туре ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой» — 2:1. Армейцы пропустили уже на первой минуте встречи, но еще до перерыва сумели выйти вперед. После этой игры в стан армейцев из «Балтики» перешел вратарь Максим Бориско. ЦСКА заплатил за футболиста €2 млн.

«Крылья Советов» добыли нулевую ничью в гостевом матче против «Динамо». ЦСКА выглядит явным фаворитом предстоящей встречи, которая пройдет 1 августа в 16:15 мск.

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Махачкалинцы в первом туре обыграли на выезде воронежский «Факел» — 2:1. «Локомотив» сыграл вничью 1:1 с «Ахматом». У железнодорожников есть проблемы с составом: команда потеряла ведущего нападающего Дмитрия Воробьева, который был продан в «Краснодар», полузащитник Даниил Пруцев вернулся из аренды в «Спартак», травмирован еще один форвард — Николай Комличенко. Мексиканский защитник Сесар Монтес пока не восстановился от полученного во время чемпионата мира повреждения. По информации журналиста Ивана Карпова, Артем Карпукас в ближайшее время перейдет в «Зенит». После игры с «Ахматом» тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что у его команды «вытащили двигатель».

Матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив» состоится 1 августа в 18:30 мск.

«Балтика» — «Динамо» Москва

В первом туре калининградская «Балтика» уступила на выезде ЦСКА — 1:2. После этой встречи команда лишилась основного вратаря Бориско. Главный тренер команды Андрей Талалаев назвал этот трансфер «выстрелом в голову».

«Мое кредо — не менять больше двух футболистов в одной линии. То есть если ты кого-то продаешь, ты должен компенсировать это по качеству, а не количеству. Мое видение — четверо одного не заменят», — сказал Талалаев после матча.

Перед первым туром «Динамо» выглядело явным фаворитом встречи против «Крыльев Советов», но бело-голубые не смогли одержать победу (0:0). Это был первый официальный матч команды после возвращения немецкого тренера Сандро Шварца.

«Все ждали победы „Динамо“ над „Крыльями Советов“ в первом туре, но этого не случилось. Пожалуй, это был самый неожиданный результат. „Балтика“ ожидаемо уступила на выезде ЦСКА. Обеим командам нужно реабилитироваться. „Балтика“ попытается дома как минимум не проиграть. Ничего нового в игре этой команды я не увидел. По составу „Динамо“ выглядит приличнее. Думаю, будет или ничья, или победа бело-голубых с разницей в один мяч», — сказал NEWS.ru экс-футболист красно-белых и сборной России Александр Мостовой.

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отметил, что «Балтика» постарается реабилитироваться перед болельщиками после поражения от ЦСКА. В то же время этот матч будет очень важен и для бело-голубых.

«Будет хороший настрой. „Динамо“ тоже оступилось в первой игре и захочет восстановить свое реноме как одного из главных соискателей медалей. Им отступать некуда. Если „Динамо“ снова потеряет очки, начнутся критика и непонятные разговоры о перспективах команды по сезону», — заявил Масалитин NEWS.ru.

Матч «Балтика» — «Динамо» Москва состоится 1 августа в 20:45 мск.

«Оренбург» — «Зенит»

«Оренбург» в меньшинстве перевернул матч против «Ростова». Команда Ильдара Ахметзянова уступала 0:1, но сумела вырвать победу 2:1. Главным героем встречи стал 18-летний полузащитник Андрей Касаджиков. Сначала он отдал голевую передачу на Руслана Куля, а в компенсированное время забил сам. В воскресенье Касаджиков сыграет против своего родного клуба — игрок арендован «Оренбургом» до конца сезона.

«Зенит» разгромил на выезде «Акрон» — 5:0. Главным героем встречи стал нападающий Александр Соболев — на его счету два гола и одна результативная передача. «Зенит» является явным фаворитом встречи против «Оренбурга», однако в прошлом сезоне команда Сергея Семака уступила в гостях со счетом 1:2.

Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет 2 августа в 16:00 мск.

«Краснодар» — «Факел»

В первом туре «Краснодар» одержал волевую победу над «Рубином» — 3:1. «Быкам» помогло раннее удаление Рожкова. Главным героем встречи стал уругваец Хуан Боселли — полузащитник забил гол и сделал результативную передачу.

Футболиста можно назвать главным неудачником прошлого сезона. В 29-м туре в игре против «Динамо» Боселли не реализовал выход один на один и фактически лишил команду чемпионства («Зенит» обогнал «Краснодар» и завоевал золотые медали), а спустя несколько дней он не реализовал пенальти в суперфинале Кубка России против «Спартака». Поэтому футболисту важно было реабилитироваться в первом же туре.

«Краснодар» выглядит явным фаворитом матча против «Факела». В первом туре воронежцы уступили дома махачкалинскому «Динамо» 1:2.

«Краснодар» и «Факел» сыграют 2 августа в 18:15 мск.

«Ахмат» — «Спартак»

«Спартак» в первом туре без проблем обыграл «Родину» — 3:0. «Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1. Мостовой считает, что «Спартаку» будет очень непросто в Грозном.

«В первом матче против „Локомотива“ „Ахмат“ выглядел хорошо, ни в чем не уступали, заслуженно сыграли вничью и отыгрались после привоза защитника [Турпал-Али] Ибишева. Играют в Грозном. „Спартаку“ будет очень непросто. Если „Спартак“ и выиграет, то в один мяч, не исключаю ничью», — сказал Мостовой NEWS.ru.

Масалитин считает, что «Спартак» столкнется с очень хорошей и мотивированной командой.

«Как показывает практика, все южные команды дома преображаются, находят дополнительную мотивацию при своих болельщиках, а на „Спартак“ настраиваться не надо. Красно-белым предстоит очень тяжелая игра», — сказал Масалитин NEWS.ru.

Центральный матч второго тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» состоится 2 августа в 20:30 мск.

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