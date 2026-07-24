Первый тур РПЛ: кто играет, где смотреть, прогноз Мостового

24 июля стартует новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором примут участие 16 команд из 11 городов страны. Кто сыграет в первом туре, где смотреть матчи, на кого ставит бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой — в материале NEWS.ru.

Какой матч откроет сезон РПЛ

Первым матчем нового сезона станет встреча московского ЦСКА и калининградской «Балтики». Поединок пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19:30 мск. Арбитром встречи назначен Иван Абросимов. Оба коллектива хорошо провели начало прошлого чемпионата, но в концовке испытывали проблемы. ЦСКА потерял несколько позиций из-за неудачных результатов в весенней части под руководством Фабио Челестини. Концовку доверили Дмитрию Игдисамову, который будет руководить командой и в новом сезоне. «Балтика» не смогла ни разу выиграть в последних восьми матчах — коллектив потерял главного бомбардира Брайана Хиля из-за травмы.

Руководство ЦСКА пошло на риск, назначив Игдисамова, заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. По его словам, красно-синие не будут рассчитывать на место в тройке в этом сезоне.

«Назначили неопытного тренера и сейчас посмотрят, как все пойдет. Вдруг сейчас случатся два-три поражения, и снова начнутся разговоры об отставке. Этот негатив может давить и на тренера, и на игроков. Игдисамов наговорил очень много, наобещал. Вот и посмотрим, как он подготовил команду», — сказал Масалитин.

Кто еще сыграет в первом туре РПЛ

Стартовый тур растянется на три дня — 24, 25 и 26 июля. 25-го числа состоятся четыре встречи: действующий чемпион страны «Зенит» начнет сезон матчем в Самаре против «Акрона» (15:00 мск), вернувшийся в РПЛ «Факел» сыграет с одним из аутсайдеров сезона махачкалинским «Динамо» (17:30 мск). Победитель Первой лиги «Родина» встретится с московским «Спартаком» (19:45 мск), а столичное «Динамо» — с самарскими «Крыльями Советов» (13:00 мск).

Игроки футбольного клуба «Зенит», победившие в чемпионате России по футболу сезона-2025/26 среди клубов Российской премьер-лиги, на церемонии награждения в Ростове-на-Дону Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Масалитин заявил, что ему будет интересно последить за «Родиной» в новом сезоне. Он отметил, что первые выводы можно будет сделать по истечении 5–7 туров.

«Вообще не понимаю, что из себя представляет „Родина“. Первые выводы можно будет делать через 5–7 игр: кто-то выстрелит, кто-то просядет. Слышал, что там работает испанский специалист и они приятно удивляют», — сказал Масалитин.

Еще три матча пройдут 26 июля. В 13:30 сыграют «Оренбург» и «Факел», в 16:00 — «Локомотив» и «Ахмат», а в 18:30 — «Рубин» и «Краснодар».

«Быкам» будет сложно оперативно заменить полузащитника Эдуарда Сперцяна и получившего травму нападающего Джона Кордобу, заявил Масалитин. Он считает, что «Краснодар» будет в тройке по итогам сезона и попытается побороться за чемпионство.

«Два игрока, которые определяли игру. Очевидно, понадобится замена. Вопрос в том, как быстро это произойдет. Да и приобретения были сделаны неплохие: домой вернулся [Дмитрий] Воробьев. Естественно, остались люди, которые уже становились чемпионами и боролись за него, всегда были на виду. Будут в тройке и бороться за чемпионство — а куда еще должна целиться команда с таким бюджетом?» — сказал Масалитин.

Где смотреть матчи первого тура РПЛ

Все матчи первого тура можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Игры ЦСКА — «Балтика» и «Рубин» — «Краснодар» будут транслироваться на общедоступном канале «Матч ТВ».

Кто выиграет в первом туре РПЛ

В первом туре РПЛ победы одержат «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, считает экс-футболист «Сельты», красно-белых и сборной России Александр Мостовой. Он напомнил, что у армейцев нет ни одной победы за время предсезонных сборов.

«Я думаю, что „Зенит“ и „Спартак“ свои очки в первом туре заберут. Думаю, что ЦСКА тоже выиграет. Предсезонка — это предсезонка. Да, ни одной победы, но такое не может быть постоянно», — сказал Мостовой.

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