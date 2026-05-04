ЦСКА выгнал Челестини перед дерби со «Спартаком»: кто станет новым тренером

Футбольный клуб ЦСКА уволил главного тренера Фабио Челестини. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон за два дня до матча Кубка России против московского «Спартака». Почему Челестини провалил весенний отрезок Российской премьер-лиги (РПЛ), кто временно возглавил команду — в материале NEWS.ru.

Как Челестини провалил весеннюю часть сезона

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня 2025 года. Под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0. Команда здорово провела первую часть РПЛ. Летом и осенью армейцы показывали отличную игру. На зимний перерыв ЦСКА ушел на четвертой позиции с шансами на чемпионство.

Зимой тренер и руководство армейцев обновили состав команды. В клуб пришли бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов, защитник «Спортинга» Матеус Рейс и форвард «Зенита» Лусиано Гонду. Последний был обменян на лидера обороны Игоря Дивеева.

После зимней паузы большинство специалистов было уверено, что усиливший состав ЦСКА будет бороться за чемпионство. Не задалось с первой игры: армейцы уступили «Ахмату» в Грозном со счетом 0:1. В последних пяти матчах ЦСКА забил три мяча и набрал всего три очка. Весной армейцы одержали всего две победы в РПЛ: над махачкалинским «Динамо» (3:1) и «Акроном» (2:1).

2 мая ЦСКА проиграл дома «Зениту» со счетом 1:3. Один из голов в ворота бывшей команды забил Дивеев. Зимой ЦСКА шел в группе лидеров, а сейчас отстает от «Краснодара» на 18 очков. Более того, никто из новичков не смог проявить себя и закрепиться в основном составе.

ПФК ЦСКА (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург) Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Зимой тренерский штаб Челестини увеличился до девяти специалистов. При этом клуб покинул бывший футболист ЦСКА Алексей Березуцкий. В тренерский штаб команды в том числе вошла жена Челестини Ракель. По информации «Чемпионата», она занимала пост аналитика. Футболисты ЦСКА отреагировали на это с непониманием и даже со смущением.

Помимо провальных результатов, ухудшилась обстановка внутри команды. В середине марта после разгромного поражения от «Краснодара» в Кубке России со счетом 0:4 у Челестини возник конфликт с одним из лидеров ЦСКА, бразильцем Мойзесом. По данным инсайдера Ивана Карпова, игрок при всей команде усомнился в компетентности тренера. Спор касался красной карточки, которую получил бразилец. В ответ на претензии Мойзеса Челестини заявил, что тот не прав, при этом никак не объяснил удаление. Разговор быстро перешел на повышенные тона. В итоге Мойзеса отстранили от команды на несколько матчей. Бразилец вернулся в состав в начале апреля.

Почему руководство ЦСКА уволило тренера

4 мая Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Челестини тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.

«Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба», — заявили в пресс-службе ЦСКА.

По информации инсайдера Карпова, ЦСКА заплатит Челестини €500 тысяч за увольнение. Переговоры были запущены после поражения от «Зенита».

Челестини руководил ЦСКА в 40 матчах. Команда одержала 21 победу, потерпела 13 поражений и шесть раз сыграла вничью. Разница мячей — 81:66. На опубликованных пресс-службой ЦСКА кадрах видно, как Челестини чуть не расплакался, прощаясь с футболистами. Перед своим отъездом из Москвы швейцарец благодарил игроков и сожалел об итоговом результате.

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини, Милан Гаич (ЦСКА) и Данил Круговой (ЦСКА) Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Увольнение Челестини было ожидаемым, так как при нем в команде не было ни игры, ни результата, заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. По его словам, теперь руководству нужно выплатить швейцарскому специалисту большую неустойку.

«Все к этому шло. Ни игры, ни результата, нет микроклимата в команде. Отставка Челестини напрашивалась, но все упиралось в деньги, в отступные. Нужно будет выплачивать неустойку всему тренерскому штабу, а там девять человек», — сказал Масалитин.

По его мнению, руководство правильно уволило тренера перед кубковым матчем со «Спартаком», чтобы взбодрить футболистов перед финалом Пути регионов Кубка России. Игра состоится 6 мая. Масалитин считает, что в таких случаях налаживается микроклимат в команде.

«Игроки, которые не попадали в сферу интересов Челестини, могут проявить себя. Это касается как молодежи, так и опытных футболистов. Например, Матеус Алвес. Куда он пропал? Когда увольняют тренера, происходит эмоциональный всплеск», — добавил Масалитин.

Экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев заявил NEWS.ru, что рад увольнению Челестини. По его мнению, за время нахождения в команде специалист «закрепостил игроков» и «все испортил».

«Cлава богу, надо было раньше убирать. Ребята никакие, даже не знали, во что играют. Челестини все испортил. Его требования — отдать мяч своему, и все. Вот они и старались: без созидания, без обыгрыша, без удовольствия. Так в футбол играть нельзя! Нужно играть по-мальчишески, задорно, тогда будет толк. Сейчас уже дело не в тренере. Назови состав, и они сами будут играть в футбол. Челестини их закрепостил», — сказал Пономарев.

Фабио Челестини Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Футбольный комментатор Константин Генич в эфире программы «Коммент.Шоу» заявил, что проблема не в клубе, а исключительно внутри коллектива, который, по его словам, «разделился на части». Телеведущий Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на новость об увольнении Челестини.

«Ой, уволился… Как же так??? Что такое??? Не тренер, а слабак!!!» — написал он в своем Telegram-канале.

Кто возглавит ЦСКА вместо Челестини

Исполняющим обязанности главного тренера назначен 39-летний Дмитрий Игдисамов. Он пришел в систему ЦСКА в 2019 году. В армейском клубе Дмитрий прошел путь от юношеских команд до главного тренера молодежки (игроки 2005–2006 годов рождения). Многие его воспитанники уже закрепились в основе первой команды: Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Артем Бандикян, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно. В 2024 году юные армейцы под руководством Игдисамова выиграли Молодежную футбольную лигу.

Масалитин считает, что ЦСКА нужен тренер который сможет развивать футболистов, особенно молодых игроков.Он предложил кандидатуру испанского наставника «Рубина» Франка Артиги. Специалист возглавил казанский клуб зимой и за это время добился весомых результатов. По набору очков во второй части чемпионата «Рубин» идет вровень со «Спартаком» (19) и уступает только «Зениту» и «Краснодару» (обе команды набрали по 23 балла). Весной казанцы обыграли «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», открытие этого сезона «Балтику» и сыграли вничью с ЦСКА.

«Из всех тренеров я бы постарался перекупить у „Рубина“ Артигу. Леонид Слуцкий? Не знаю, какая у него ситуация, пойдет он или нет. Сергей Игнашевич? Говорят, у него есть конфликт с Игорем Акинфеевым. Помирятся они или нет ради такого назначения — не знаю. Хотелось бы, чтобы пришел тренер с армейским прошлым и сделал команду чемпионом. ЦСКА заслужил хорошего именитого наставника», — сказал Масалитин NEWS.ru.

Символично, что увольнение Челестини произошло в день рождения Слуцкого. Бывшему наставнику армейцев, ныне тренеру «Шанхай Шэньхуа», исполнилось 55 лет. Слуцкий не говорил о возможном возвращении в ЦСКА, но в выпуске программы «Это футбол, брат!» был возмущен наличием у Челестини сразу девяти помощников.

Леонид Слуцкий перед ответным матчем 1/16 финала элитной лиги чемпионов АФК между японским «Кавасаки Фронтале» и китайским «Шанхай Шэньхуа» Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press

«Я думаю: блин, когда я приходил в ЦСКА, был без рода и племени, разрешили взять только Сергея Шустикова. Выиграв несколько чемпионатов, Шустикова заменили на Сергея Овчинникова. Когда я согласился работать в сборной, разрешили взять Виктора Гончаренко, потому что Овчинников тоже работал в сборной. Мне позволяли одного, а тут — пожалуйста. Хочешь — жену бери, хочешь — собаку… Жена в тренерском штабе — сильнейший перегиб, который, на мой взгляд, недопустим. Это обесценивает работу реальных специалистов», — сказал Слуцкий.

Пономарев считает, что новым тренером ЦСКА должен стать Игнашевич. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, как бывший защитник армейцев вывел «Балтику» в суперфинал Кубка России по футболу. Тогда калининградцы уступили «Зениту» 1:2.

Перед московским дерби ЦСКА повторил трюк «Спартака». Красно-белые уволили Деяна Станковича в ноябре 2025 года, перед матчем с армейцами. Тогда под руководством исполняющего обязанности Вадима Романова «Спартак» обыграл ЦСКА. Получится ли у армейцев — узнаем 6 мая.

