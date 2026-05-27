27 мая 2026 в 22:23

В РФПИ дали стратегический совет Украине на фоне нехватки ракет

Дмитриев: Украине при нехватке ракет для ПВО лучше сосредоточиться на мире

Украинской стороне стоит сосредоточиться на мире, если она начала испытывать острую нехватку ракет для противовоздушной обороны, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и боеприпасов к ним из-за растущего дефицита.

Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Мир всегда является лучшей стратегией, — уточнил Дмитриев.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заметил, что Зеленский, выпрашивая военную помощь, не изменяет своим привычкам. Он также назвал политика «нищебродом».

Также военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов отмечал, что Вооруженные силы Украины столкнулись с дефицитом снарядов для систем Patriot и попытаются заменить их европейскими аналогами, такими как Starstreak, TRF-1 и IRIS-T. По его словам, у стран Европы нет гиперзвуковых ракет-перехватчиков.

