Стало известно, как искусственный интеллект помогает в борьбе с раком

Искусственный интеллект в онкологии — это не фантастика и не «модное слово в отчетах чиновников», а реально работающий инструмент, рассказал в интервью NEWS.ru главный внештатный специалист онколог Минздрава России, академик РАН, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн. Он уточнил, что ИИ не заменяет врача, а ускоряет анализ снимков и повышает эффективность диагностики.

Искусственный интеллект в медицине, и в частности в онкологии, — уже давно не фантазия, но важно правильно понимать его роль. Это ни в коем случае не замена врачу, а инструмент, который помогает принимать более точные решения. Сегодня ИИ активно используется, например, при анализе медицинских изображений, в том числе в маммографическом исследовании, — сказал Каприн.

Внедрение таких решений позволяет сохранить высокое качество диагностики и повысить эффективность работы системы, отметил он. В НМИЦ радиологии также развивают собственные модели, в том числе для выявления сложных состояний, добавил Каприн. Однако, по его словам, алгоритм может лишь подсказать и выделить подозрительную зону, но не заменить клиническое решение врача, подчеркнул он.

