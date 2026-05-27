27 мая 2026 в 22:20

Онколог Каприн: даже при IV стадии рака почти всегда есть варианты лечения

Если рак обнаружили на поздней стадии — это не значит, что ничего нельзя сделать, рассказал в интервью NEWS.ru главный внештатный специалист онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. По его словам, поздняя диагностика перестала быть приговором благодаря таргетным препаратам и иммунотерапии.

Выявление злокачественного процесса в запущенной, то есть формально это III и IV стадии, сегодня уже не приговор, и в современной онкологии это принципиально важно понимать. Да, раннее выявление дает лучшие шансы, но это не означает, что все «решается только в первые месяцы» и дальше уже ничего нельзя сделать, — сказал Каприн.

По его словам, помимо классических подходов — хирургии, химио- и лучевой терапии — активно применяются таргетные препараты, иммунотерапия, высокотехнологичные методы облучения и технологии ядерной медицины. Во многих случаях речь идет не о том, чтобы «вылечить любой ценой», а о контроле заболевания. Пациенты получают терапию, находятся под наблюдлением и живут годами. Даже при агрессивных опухолях появляются новые подходы, позволяющие продлевать жизнь и улучшать ее качество, добавил онколог.

Ранее врач Айна Кузумова рассказала, что эластография с УЗИ может помочь выявить рак груди при менопаузе. Она отметила, что в этот период гормональный фон становится нестабильным.

Онколог оценил шансы пациентов с поздними стадиями рака
