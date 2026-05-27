Врач назвала способы выявления рака груди при менопаузе

Эластография с УЗИ может помочь выявить рак груди при менопаузе, рассказала LIFE.ru заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Айна Кузумова. Она отметила, что в этот период гормональный фон становится нестабильным.

В этот период особенно важно точно отличить безопасные образования — фиброаденомы и кисты с утолщенной стенкой — от подозрительных изменений, требующих биопсии. Одним из современных помощников здесь является эластография — метод УЗИ, который показывает не только форму и размер, но и упругость ткани, — рассказала Кузумова.

Врач подчеркнула, что кисты с утолщенной стенкой требуют дополнительного обследования. По ее словам, обычное УЗИ не всегда позволяет оценить плотность ткани.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, что часть женщин склонна к раннему раку молочной железы больше других. По его словам, речь идет о носительницах наследуемых форм рака.