Раскрыто, каких питомцев лучше оставлять с зооняней при отъезде хозяина Зоопсихолог Капустина: активных котов лучше оставлять с зооняней при отъезде

При долгосрочном отъезде рекомендуется оставлять активных кошек под присмотром зооняни, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, питомца можно оставить одного, если он не слишком сильно привязан к хозяину.

[Кошку] можно оставить [дома одну], но только если она не слишком привязана к людям. Большинство из них спокойно переносит 10 дней в одиночестве, если приходит зооняня. Но тут нужно учитывать степень привязанности к хозяевам, а также темперамент питомца. Если домашний любимец привык спать с человеком, тактильный, любит активные игры, то лучше выбрать вариант с проживанием зооняни, — поделилась Капустина.

Ранее зоопсихолог Оксана Ершова заявила, что кошки предпочитают спать на голове или подушке своего хозяина. По ее словам, также часто четвероногие выбирают для отдыха батареи и подоконники.

Ветеринар Михаил Шеляков ранее заявил, что перед поездкой на дачу кошку необходимо вакцинировать и обработать от паразитов. По его словам, также следует заранее подготовить отдельную аптечку для питомца.