27 мая 2026 в 11:34

Раскрыто, каких питомцев лучше оставлять с зооняней при отъезде хозяина

Зоопсихолог Капустина: активных котов лучше оставлять с зооняней при отъезде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При долгосрочном отъезде рекомендуется оставлять активных кошек под присмотром зооняни, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, питомца можно оставить одного, если он не слишком сильно привязан к хозяину.

[Кошку] можно оставить [дома одну], но только если она не слишком привязана к людям. Большинство из них спокойно переносит 10 дней в одиночестве, если приходит зооняня. Но тут нужно учитывать степень привязанности к хозяевам, а также темперамент питомца. Если домашний любимец привык спать с человеком, тактильный, любит активные игры, то лучше выбрать вариант с проживанием зооняни, — поделилась Капустина.

Ранее зоопсихолог Оксана Ершова заявила, что кошки предпочитают спать на голове или подушке своего хозяина. По ее словам, также часто четвероногие выбирают для отдыха батареи и подоконники.

Ветеринар Михаил Шеляков ранее заявил, что перед поездкой на дачу кошку необходимо вакцинировать и обработать от паразитов. По его словам, также следует заранее подготовить отдельную аптечку для питомца.

Life Style
кошки
животные
советы
