Напала кошка: что делать, какие прививки нужны от бешенства и столбняка

Если напала своя кошка — что проверить, нужны ли прививки при вакцинации

Укус кошки коварен: ее клыки похожи на иглы — они входят в кожу легко и глубоко, оставляя за собой узкий, едва заметный канал. В слюне животного содержатся сотни видов болезнетворных бактерий, которые моментально проникают в глубину раны. Поэтому действовать нужно быстро и грамотно.

Первая помощь при укусе и царапине: промыть, обработать, остановить кровь

Начните с промывания. Лучше всего сделать это под струей теплой воды, используя обыкновенное хозяйственное мыло. Щелочная среда, которую оно создает, убивает большинство бактерий и даже ослабляет вирус бешенства. Промывайте не менее 5–10 минут, а если рана глубокая или животное было уличным, не жалейте времени — доведите процедуру до 15 минут. Вода должна литься непрерывно, смывая слюну и грязь.

Затем продезинфицируйте края раны. Возьмите перекись водорода, хлоргексидин или спиртовой раствор и аккуратно обработайте кожу вокруг повреждения. Внутрь глубокой колотой раны антисептик лить не стоит — достаточно обеззаразить края. Накладывать тугую повязку или заклеивать рану пластырем не нужно: на открытом воздухе она заживает быстрее, к тому же в закрытой ране легче размножаются опасные анаэробные микробы. Если кровь идет не сильно, не пытайтесь сразу ее остановить — вместе с кровью выходят и попавшие внутрь бактерии. Но при сильном кровотечении приложите чистую ткань или стерильный бинт и слегка прижмите.

Когда обязательно идти в травмпункт: глубокая рана, кошка уличная, ребенок

Рассчитывать на авось в случае кошачьего укуса опасно. Обратиться к врачу нужно в большинстве ситуаций, а в некоторых случаях визит в травмпункт обязателен. Если вас покусала бездомная, чужая или просто незнакомая кошка — медлить нельзя. Такие животные не привиты, и риск подхватить бешенство или тяжелую бактериальную инфекцию у них высок.

Также срочная консультация врача требуется, если рана глубокая, сильно кровоточит или находится на лице, шее, кисти или вблизи крупного сосуда. Повреждения в этих зонах особенно опасны из-за активного кровотока и близости к нервным центрам. Если кошка укусила ребенка — не раздумывая ведите его к доктору. Даже царапина у малыша может обернуться серьезными осложнениями: его иммунитет еще не окреп.

В травмпункте врач осмотрит рану, очистит ее, при необходимости наложит повязку и, что самое важное, решит, нужна ли вам антирабическая вакцинация — прививки от бешенства. Заодно проверит, когда вы последний раз прививались от столбняка, и, если срок вышел, сделает экстренную ревакцинацию.

Запомните: укушенные раны первые три дня не зашивают (исключение — угрожающее жизни кровотечение). Поэтому медлить не стоит — поезжайте в травмпункт сразу после случившегося.

Бешенство — смертельный враг. Вирус попадает в организм со слюной больного животного и атакует нервную систему. Когда появляются первые явные симптомы, спасти человека уже нельзя: летальность при развившемся бешенстве стопроцентная.

От укуса до первых признаков бешенства может пройти от нескольких дней до года, но чаще всего инкубационный период длится один — три месяца. Чем ближе укус к голове или кистям рук, тем быстрее вирус доберется до мозга.

Спасение одно — своевременная вакцинация. Курс антирабических прививок включает шесть уколов: в день обращения, а затем на третий, седьмой, четырнадцатый, двадцатый и девяностый дни. Если укусы были тяжелыми или слюна попала на слизистую, дополнительно вводят антирабический иммуноглобулин — он дает немедленную защиту.

В России, по данным Роспотребнадзора, ежегодно фиксируется несколько смертельных случаев бешенства среди людей. Почти всегда трагедии можно было избежать, если бы пострадавшие вовремя обратились к врачу и не отказывались от прививок. Вывод прост: укусила кошка, и вы не уверены в ее прививочном статусе? Немедленно в травмпункт. Каждый час на счету.

Кроме бешенства, кошачий укус грозит еще одной тяжелой инфекцией — столбняком. Возбудитель этой болезни живет в земле, пыли и может быть на когтях или шерсти животного. Глубокая колотая рана — идеальные условия для его размножения, ведь бактерии столбняка не любят кислород.

Столбняк поражает нервную систему, вызывая мучительные спазмы мышц. Лечится он сложно, и даже при интенсивной терапии риск смерти остается высоким. Поэтому лучшая защита — профилактическая прививка.

Большинство взрослых получали прививку от столбняка в детстве (АКДС) или в подростковом возрасте (АДС-М). Если с той поры прошло более пяти лет, после укуса кошки нужно сделать экстренную ревакцинацию — ввести столбнячный анатоксин. Если документов о прививках нет, врач может добавить еще и противостолбнячный иммуноглобулин.

Поэтому, отправляясь в травмпункт, захватите с собой прививочный сертификат, если он у вас есть. Но даже без документа не отказывайтесь от помощи — специалист примет решение на месте, исходя из обстоятельств.

Если напала своя кошка — что проверить, нужны ли прививки при вакцинации

Даже ласковая домашняя кошка в порыве игры или испуга может больно укусить или оцарапать. Что делать в такой ситуации?

Прежде всего, даже если питомец никогда не бывает на улице, риск бешенства полностью исключать нельзя. Вирус могут занести с обувью или одеждой, или кошка могла контактировать с зараженным животным через балкон или подъезд. Поэтому первым делом выясните, привита ли ваша кошка от бешенства. Если прививка сделана в срок (не более года назад, и прошло больше 21 дня после вакцинации), то риск минимален. Врач может разрешить ограничиться обработкой раны и наблюдением.

Но если кошка не привита, срок прививки истек или вы вообще не знаете о ее прививках, обращаться к врачу и начинать антирабический курс необходимо в полном объеме. Более того, животное нужно изолировать и наблюдать за ним 10–14 дней. Если за это время у кошки не появится симптомов бешенства, курс прививок человеку можно прекратить — это называют условным курсом.

Владельцу стоит помнить: ежегодная вакцинация питомца от бешенства — ответственность за безопасность и свою, и окружающих.

Если кошка соседская — требовать сертификат о прививке или жаловаться в ветслужбу

Укус соседской кошки ставит пострадавшего перед непростым выбором. С одной стороны, у животного, предположительно, есть хозяин, с другой — сосед может не захотеть сотрудничать.

Сразу же попытайтесь найти владельца. Вежливо, но настойчиво попросите показать ветеринарный паспорт кошки или справку о прививке от бешенства. Если животное привито и срок вакцинации не вышел, вам достаточно будет обработать рану и, возможно, сделать прививку от столбняка — курс от бешенства, скорее всего, не потребуется.

Но если сосед отказывается предъявлять документы, утверждает, что кошка здорова, или просто избегает разговора, не ждите. Ваша безопасность дороже. Идите в травмпункт и начинайте антирабическую вакцинацию. Параллельно обратитесь в государственную ветеринарную службу с заявлением об укусе. Ветеринары обязаны осмотреть животное, поместить его на карантин и выдать официальное заключение.

Если сосед не дает доступа к кошке или отказывается от ветеринарного осмотра, это может считаться нарушением закона. Возможно, придется обратиться в полицию.

Судебная практика: компенсация после нападения животного

Немногие знают, что после укуса кошки можно получить компенсацию. Владелец животного отвечает за вред, причиненный его питомцем, независимо от того, была ли с его стороны халатность.

В России есть множество судебных решений по таким делам. Например, прокуратура выиграла дело в пользу ребенка, которого укусил бездомный кот, и взыскала с муниципалитета десять тысяч рублей морального вреда. В другом случае — при укусе собаки — сумма компенсации достигла ста тысяч рублей плюс расходы на лечение.

Чтобы взыскать компенсацию, нужно зафиксировать факт нападения: вызвать полицию, взять справку в травмпункте, найти свидетелей. Затем подать иск в суд на владельца животного. Если кошка бездомная, а нападение произошло на муниципальной территории (например, во дворе), ответчиком может быть местная администрация, не обеспечившая безопасность.

Да, судебные тяжбы отнимают время и силы. Но возможность получить компенсацию морального вреда — не только способ возместить страдания, но и справедливый стимул для владельцев и чиновников относиться к своим обязанностям серьезнее. И все же главное — ваше здоровье. Никакие деньги не вернут его, поэтому своевременная медицинская помощь и профилактика всегда остаются на первом месте.

