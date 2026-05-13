13 мая 2026 в 10:54

Энтомолог предупредила о смертельной опасности комаров в дикой природе

Энтомолог Теняева: обычные комары могут лишить жизни человека и собаку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Массовые атаки комаров в условиях дикой тайги могут привести к гибели человека или животного из-за потери крови и болевого шока, рассказала NEWS.ru энтомолог Ольга Теняева. По словам специалиста, в криминальных кругах известны случаи так называемой «казни комарами».

В тайге человека могут увезти в лес, раздеть и привязать к дереву, чтобы его закусали насмерть комары. Через шесть — восемь часов комары обескровливают свою жертву. К тому же все время «казни» она чувствует нестерпимый зуд. Такие истории в основном имеют криминальную подоплеку, — сказала Теняева.

Особую опасность, по ее словам, это представляет для домашних питомцев. Теняева отметила, что после прогулок в таежной чаще фиксируется много случаев гибели собак, которых хозяева брали с собой, не позаботившись о репеллентах.

При этом эксперт подчеркнула, что подобные летальные исходы невозможны в условиях крупных городов. Для защиты от комаров в квартире достаточно не открывать окна или использовать москитные сетки, добавила она.

Ранее сообщалось, что комары водятся в низменностях и болотах. В Московской области больше всего кровососущих в парке «Лосиный остров» и близлежащих районах, где есть много водоемов. Также много комаров может быть в городе Раменское.

Степанида Королева
