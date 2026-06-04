Девушка лишилась мужа спустя несколько минут после свадьбы NYP: молодожены из США попали в авиакатастрофу сразу после бракосочетания

Жительница американского штата Джорджия Дженни вышла замуж за Дэйва Фиджи и овдовела спустя несколько минут после свадьбы, пишет New York Post. По информации источников, молодожены попали в авиакатастрофу.

Свадьба состоялась 29 мая в городе Доусонвилл и, по словам родственников, прошла как нельзя лучше. Вечером молодожены готовились к перелету на вертолете в Атланту для медового месяца. Когда на аэродром опустился туман, Дэйв, у которого была лицензия пилота, заявил, что не стал бы подниматься в воздух в таких условиях.

Тем не менее после беседы с пилотом вертолета, который уверил пару, что сможет подняться на безопасную высоту, они все же приняли решение взлететь. Вскоре вертолет потерпел крушение в лесу неподалеку. Дженни пришла в себя под завалами и провела пять часов в ожидании спасателей. У нее не было серьезных травм — лишь ушибы и порезы. Однако спасти Дэйва и пилота не удалось.

Ранее береговая охрана США спасла 11 человек с рухнувшего у Багамских островов самолета. Воздушное судно упало примерно в 80 километрах от берегов Флориды. Спасенных пассажиров доставили в больницы, погибших среди них нет.

До этого учебный самолет Военно-воздушных сил США потерпел крушение в штате Миссисипи. Два пилота успешно катапультировались, они не пострадали.