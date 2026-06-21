Беру картошку, муку и масло — через 20 минут на столе «Хрустящие дольки»: сочнее и вкуснее обычной жареной

Беру картошку, муку и масло — через 20 минут на столе «Хрустящие дольки»: сочнее и вкуснее обычной жареной

Беру картофель, кукурузную муку и лук — нарезаю картошку, промываю, обсушиваю, посыпаю мукой и солью, обжариваю на сковороде до золотистой хрустящей корочки, а в конце добавляю лук и зелень.

Никаких секретных ингредиентов, только простой лайфхак: кукурузная мука делает картошку невероятно хрустящей снаружи и мягкой внутри.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые ломтики с аппетитной корочкой и нежной сердцевиной — простая жареная картошка превращается в блюдо ресторанного уровня.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 1 луковица, 1 ст. л. кукурузной муки, 40 мл растительного масла, соль по вкусу, пучок свежего укропа. Картофель очистите, нарежьте ломтиками или брусочками, промойте от крахмала и тщательно просушите бумажным полотенцем. В миске перемешайте картофель с кукурузной мукой и солью. Разогрейте масло на сковороде, выложите картошку, жарьте на среднем огне до золотистой корочки, периодически помешивая. Добавьте нарезанный лук и жарьте еще 3–4 минуты. Подавайте с укропом.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот лайфхак с кукурузной мукой. Даже те, кто не любит жареную картошку, просили добавки. Кстати, вместо кукурузной муки можно взять рисовую — корочка будет еще тоньше и хрустче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.