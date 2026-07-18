Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 12:48

Картофель может скрывать опасность: простой способ проверить клубни перед покупкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофель кажется обычным и безопасным продуктом, но иногда в клубнях могут оставаться излишки нитратов после активного использования удобрений. Проверить качество овоща можно не только по внешнему виду, но и с помощью простого прибора.

Количество нитратов в картофеле зависит от почвы, погоды и условий выращивания. Особенно часто повышенные показатели встречаются у молодого картофеля, где процессы созревания еще не завершены. Для точной проверки используют нитратомер: нужно выбрать продукт в меню устройства, проколоть клубень зондом и посмотреть результат. Зеленый показатель говорит о норме, а красный — о превышении допустимого уровня.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь внимательнее выбирает картофель при покупке. Она советует не брать клубни с подозрительным запахом, зелеными участками или сильными повреждениями, а перед приготовлением хорошо промывать овощи.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошка, фарш, огурец, помидор: запеканка «Бургер» теперь любимая — вместо надоевших котлет и пюрешки
Общество
Картошка, фарш, огурец, помидор: запеканка «Бургер» теперь любимая — вместо надоевших котлет и пюрешки
Вареная картошка в прошлом — теперь на столе чешские кнедлики: нежнее облака, а мясная подлива крышу сносит
Общество
Вареная картошка в прошлом — теперь на столе чешские кнедлики: нежнее облака, а мясная подлива крышу сносит
Диетолог назвала эффективный способ проверки свежести яиц
Общество
Диетолог назвала эффективный способ проверки свежести яиц
Новый ГОСТ на хлеб: что изменится с 1 апреля, как вырастут цены
Рынки
Новый ГОСТ на хлеб: что изменится с 1 апреля, как вырастут цены
Россиянам назвали распространенные ошибки при составлении резюме
Общество
Россиянам назвали распространенные ошибки при составлении резюме
картофель
качество
советы
клубни
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе узнали о планах Зеленского по отношению к Сырскому
Собянин раскрыл число сбитых БПЛА на подлете к Москве за неделю
Британия нашла неожиданную замену танкам Challenger 2 в Эстонии
Пассажиров московского аэропорта искусали клопы в массажных креслах
Варум тайно оформила дом в США через компанию во Флориде
Названа причина массового отравления на базе отдыха в Ставрополье
Назван необычный гламурный актив миллиардеров
Число получающих лечение после атаки БПЛА в Подмосковье выросло
На Ставрополье значительно выросло число отравившихся на базе отдыха
Обстановка в Крыму 18 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Королевская семья Британии: новости, требование Карла III сменить имя Кейт
«Это было рубилово»: Захарова раскрыла, что стало для нее школой дебатов
Стало известно, сколько гектаров лесов уничтожил Израиль на юге Ливана
Власти раскрыли печальные последствия атаки ВСУ на российский регион
Появились кадры с подозреваемым в убийстве отца в Москве
Раскрыто, где прятались сотрудники атакованного WB под Тамбовом
Ситуация в аэропортах России сегодня, 18 июля: отмены, задержки на вылет
«Масштабная и бесчеловечная»: Первышов высказался об атаке на Котовск
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 18 июля: где можно заправиться
Белицкое, Васютинское, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 июля
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.