Картофель может скрывать опасность: простой способ проверить клубни перед покупкой

Картофель кажется обычным и безопасным продуктом, но иногда в клубнях могут оставаться излишки нитратов после активного использования удобрений. Проверить качество овоща можно не только по внешнему виду, но и с помощью простого прибора.

Количество нитратов в картофеле зависит от почвы, погоды и условий выращивания. Особенно часто повышенные показатели встречаются у молодого картофеля, где процессы созревания еще не завершены. Для точной проверки используют нитратомер: нужно выбрать продукт в меню устройства, проколоть клубень зондом и посмотреть результат. Зеленый показатель говорит о норме, а красный — о превышении допустимого уровня.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь внимательнее выбирает картофель при покупке. Она советует не брать клубни с подозрительным запахом, зелеными участками или сильными повреждениями, а перед приготовлением хорошо промывать овощи.

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