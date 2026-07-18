Wildberries отреагировал на сообщения о нарушениях при эвакуации

Wildberries отреагировал на сообщения о нарушениях при эвакуации Wildberries опроверг данные о нарушениях при эвакуации на складе в Подмосковье

Сведения о нарушениях при эвакуации на складе Wildberries в подмосковной Электростали не соответствуют действительности, следует из заявления пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ. Там подчеркнули, что аварийная автоматика и система контроля доступа сработали в штатном режиме.

Информация о якобы нарушениях при эвакуации на складе в Электростали, распространяемая Telegram-каналами, не соответствует действительности, — сказано в сообщении.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовных дел о терактах после атак на склады маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Ведомство намерено дать уголовно-правовую оценку действиям причастных к атакам.

До этого губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что семь человек погибли, еще один находится в крайне тяжелом состоянии после удара беспилотников по складу. По предварительным данным, ранения получили 25 человек, пострадавшим оказывается медицинская помощь.