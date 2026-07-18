Раскрыто состояние пострадавших после атаки на склад Wildberries

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии после удара беспилотников по складу Wildberries в Тамбовской области, в ходе которого погибли семь человек, сообщил на своем канале в мессенджере МАКС губернатор региона Евгений Первышов. По предварительным данным, ранения получили 25 человек, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Глава региона уточнил, что погибшие сотрудники работали в ночную смену. Их семьям будет оказана необходимая поддержка.

После атаки к месту происшествия направили бригады скорой помощи, подразделения МЧС и правоохранителей. Открытое горение на территории логистического комплекса ликвидировали, специалисты продолжают устранять последствия пожара, добавил губернатор.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковном Ногинске произошло возгорание на территории нефтебазы. Из-за пожара эвакуировали соседний роддом, пациентов и персонал перевели в медучреждения Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также временно расселили жителей многоквартирного дома на улице Радченко.