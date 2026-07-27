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27 июля 2026 в 10:04

Герой России может стать новым сенатором

Герой России Болдырев может стать новым сенатором от Тамбовской области

Иван Болдырев Иван Болдырев Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Замкомандира вертолетной эскадрильи ВВС России гвардии майор Иван Болдырев, удостоенный звания Героя России в 2022 году, может заменить бывшего губернатора Тамбовской области Александра Никитина в Совете Федерации, сообщил «Ведомостям» источник в верхней палате парламента. Никитин с 2021 года представляет Тамбовскую областную думу в СФ.

Для получения сенаторского мандата необходимо сначала избраться депутатом. В публикации говорится, что «Единая Россия» не выдвинула экс-губернатора кандидатом в следующий созыв заксобрания, тогда как Болдырев, являющийся выпускником кадрового проекта «Время героев», возглавил партсписок. При этом в праймериз по отбору кандидатов в депутаты он не участвовал.

Ранее представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму Герой России Евгений Поддубный заявил, что государству необходимо убрать бюрократические барьеры для участия ветеранов в экономике. По его словам, на передовой создаются и тестируются новые технологии, которые могут быть востребованы не только в военной сфере, но и в гражданских отраслях.

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