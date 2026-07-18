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18 июля 2026 в 15:00

Пюрирую крыжовник с лимоном и оставляю на ночь — варенье-желе на зиму: ароматное, янтарное, с цитрусовой ноткой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру крыжовник, лимон и сахар — измельчаю все в блендере до однородной массы, даю постоять несколько часов для растворения сахара и разливаю по банкам без варки. Получается «живое» варенье, которое сохраняет максимум витаминов, яркий цвет и свежий кисло-сладкий вкус с приятной лимонной цедрой и легкой горчинкой. Оно не требует тепловой обработки, поэтому ягоды и цитрус отдают всю свою пользу — настоящий витаминный заряд на зиму. Со временем варенье густеет за счет пектина, становясь похожим на джем.

Для приготовления вам понадобится: 750 г зеленого или красного крыжовника, 750 г сахара, 1 лимон, 300 мл воды (для бланширования лимона). Крыжовник промойте, обсушите, удалите хвостики. Лимон ошпарьте кипятком, удалите косточки, нарежьте дольками вместе с кожурой. Измельчите крыжовник и лимон в блендере или через мясорубку до пюре. В большой миске смешайте с сахаром, оставьте на 5–6 часов, периодически перемешивая, пока сахар полностью не растворится. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте или закройте капроновыми крышками. Храните в холодильнике.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье — зимой банка улетела за чаем, даже дети, которые не любят лимон, просили добавки.

Я добавила мяту и уменьшила сахар до 600 г. Кстати, можно использовать красный крыжовник — цвет будет ярче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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