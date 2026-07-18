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18 июля 2026 в 20:35

ВСУ начали прятать бензовозы на территориях школ

ВСУ начали размещать бензовозы на территориях школ в Харькове

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ВСУ начали размещать бензовозы на территориях школ в Харькове, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что украинские военные также размещают данный вид транспорта в образовательных учреждениях Сумской и Черниговской областей.

В Харькове украинские националисты начали прятать бензовозы на территории школ. Отметим, что это крайне распространенная практика не только для Харькова, но и для Сумской и Черниговской областей, — сказано в заявлении.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска освободили Пискуновку в ДНР. Также бойцы ВС России вышли на окраины Николаевки в ходе наступления на Славянск и Краматорск.

До этого президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что российские войска возьмут под контроль все укрепленные районы ВСУ в Донбассе. Освобождение Константиновки, по словам президента, является важным этапом специальной военной операции.

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