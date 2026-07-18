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18 июля 2026 в 22:28

Стали известны последствия удара ВСУ по АЗС в Льгове

Хинштейн: мирный житель пострадал при атаке ВСУ на АЗС в Курской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины атаковали автозаправочную станцию в городе Льгов Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. По его словам, в результате удара пострадал местный житель.

Очередная атака ВСУ на АЗС. В городе Льгове из-за удара по заправке ранен местный житель 1971 года рождения. У него слепые осколочные ранения левой ноги. Ему оказана необходимая медицинская помощь, — написал Хинштейн.

Глава региона уточнил, что пострадавшего планируют доставить в Курск. Ему уже оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее два человека погибли, еще один получил ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. В Новолуганском погибла женщина 1972 года рождения, а в Шахтерске жертвой атаки на грузовой автомобиль стал мужчина 1967 года рождения.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что силы ПВО за прошедшие сутки сбили 148 украинских беспилотников разных типов над областью. По его данным, в результате атак повреждения получили объекты в нескольких населенных пунктах. Погибших и пострадавших нет.

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