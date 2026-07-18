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18 июля 2026 в 22:24

Атаки дронов ВСУ унесли жизни нескольких человек в ДНР

Пушилин: два человека погибли в результате атак украинских БПЛА на ДНР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Два человека погибли, еще один получил ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. В Новолуганском погибла женщина 1972 года рождения, а в Шахтерске жертвой атаки на грузовой автомобиль стал мужчина 1967 года рождения.

Два человека погибли, еще один мирный житель Республики пострадал сегодня из-за атак ударных БПЛА (ВСУ. — NEWS.ru), — написал Пушилин.

В Калининском районе Горловки был ранен водитель автомобиля коммунальных служб. Также повреждены жилой дом, восемь объектов гражданской инфраструктуры и 15 грузовых автомобилей, добавил Пушилин.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 13 управляемых авиабомб и 774 украинских беспилотника самолетного типа. В ведомстве уточнили, что все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что силы ПВО за прошедшие сутки сбили 148 украинских беспилотников разных типов над областью. По его данным, в результате атак повреждения получили объекты в нескольких населенных пунктах. Погибших и пострадавших нет.

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