Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 10:01

Курская область отбила атаку 148 беспилотников за сутки

Хинштейн: Курскую область атаковали 148 беспилотников за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО за прошедшие сутки сбили 148 украинских беспилотников разных типов над территорией Курской области, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. По его данным, в результате атак повреждения получили объекты в нескольких населенных пунктах.

Всего в период с 09:00 17 июля до 09:00 [мск] 18 июля сбито 148 вражеских беспилотников различного типа. 80 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Восемь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. <…> Погибших и пострадавших нет, — уточнил он.

В Рыльске повреждены остекление зданий, дымовая труба котельной, балкон и окно квартиры, также огнем была повреждена кровля гаража. В деревне Рыжевка Рыльского района сгорели дом и сарай, поврежден автомобиль. В Льгове повреждены фасады, окна и кровли шести частных домов, а также автомобиль. В селе Банищи Льговского района уничтожен грузовой автомобиль.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку одного беспилотника, летевшего в сторону Москвы. По его словам, после уничтожения цели на место падения обломков дрона направились бригады оперативных служб.

Регионы
Курская область
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после атаки на склад Wildberries
Евросоюз в 2025 году начал депортацию украинцев для мобилизации
У нового премьера Украины нашли участки в районе Константиновки
Минобороны раскрыло детали удара по судну в одесском порту
Минпромторг рассказал о новом тренде в одежде
ВСУ устроили охоту за машинами скорой помощи
Стало известно о последствиях падения обломков БПЛА в Финском заливе
Курская область отбила атаку 148 беспилотников за сутки
Сдавший ЕГЭ на 300 баллов в СИЗО школьник рассказал, куда хочет поступить
Двух крымчанок заподозрили в работе на украинские спецслужбы
В РАН объяснили, почему России не стоит переходить на четырехдневку
Мендель пришла в ужас после произошедшего под Киевом удара ВС России
Финляндия ввела ограничения на полеты над Финским заливом
В Сибири зафиксировали сильные подземные толчки
Дрон ВСУ ранил мужчину в Шебекино
Собянин: отражена атака летевшего на Москву беспилотника
Удар российской «Герани» уничтожил склад топлива для техники ВСУ
Сухогруз со снабжением для ВСУ не дошел до порта после удара у Змеиного
Российские военные оставили ВСУ без «Нептуна»
СК России возбудил дела о терактах после атак на склады Wildberries
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.