Курская область отбила атаку 148 беспилотников за сутки

Силы ПВО за прошедшие сутки сбили 148 украинских беспилотников разных типов над территорией Курской области, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. По его данным, в результате атак повреждения получили объекты в нескольких населенных пунктах.

Всего в период с 09:00 17 июля до 09:00 [мск] 18 июля сбито 148 вражеских беспилотников различного типа. 80 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Восемь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. <…> Погибших и пострадавших нет, — уточнил он.

В Рыльске повреждены остекление зданий, дымовая труба котельной, балкон и окно квартиры, также огнем была повреждена кровля гаража. В деревне Рыжевка Рыльского района сгорели дом и сарай, поврежден автомобиль. В Льгове повреждены фасады, окна и кровли шести частных домов, а также автомобиль. В селе Банищи Льговского района уничтожен грузовой автомобиль.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку одного беспилотника, летевшего в сторону Москвы. По его словам, после уничтожения цели на место падения обломков дрона направились бригады оперативных служб.