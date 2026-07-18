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18 июля 2026 в 09:25

Собянин: отражена атака летевшего на Москву беспилотника

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Атака на Москву со стороны одного БПЛА была успешно отражена силами противовоздушной обороны, написал мэр города Сергей Собянин в МАКСе. Он уточнил, что после ликвидации цели на место падения фрагментов дрона уже выехали бригады оперативных служб.

Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — заявил градоначальник.

Ранее Собянин сообщил, что за ночь на 18 июля в направлении Московского региона было зафиксировано более 370 БПЛА. Он отметил, что основная часть была уничтожена силами ПВО на дальних подступах, еще 64 — непосредственно вблизи города. Градоначальник добавил, что атака началась вечером 17 июля, средства ПВО сработали эффективно.

Кроме того, глава Богородского городского округа Денис Семенов заявил, что из родильного дома в Ногинске были в срочном порядке эвакуированы 20 рожениц и семь младенцев. Также он уточнил, что всем эвакуированным оказывается необходимая помощь.

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