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18 июля 2026 в 06:38

Около 400 беспилотников пытались атаковать Московский регион

Собянин: более 370 летевших в сторону Московского региона БПЛА нейтрализованы

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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За ночь с 17 на 18 июля в направлении Московского региона было зафиксировано более 370 беспилотных летательных аппаратов. Основная часть была уничтожена силами ПВО на дальних подступах, еще 64 — непосредственно вблизи города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 20:30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве, — уточнил мэр столицы.

Атака началась вечером 17 июля. По словам градоначальника, средства противовоздушной обороны сработали эффективно, обеспечив перехват целей на безопасном удалении. Городские власти призывают сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве региона в ночь на 18 июля. Боевая работа средств противовоздушной обороны продолжается.

До этого российские средства противовоздушной обороны за 12 часов (с 08:00 до 20:00 мск) уничтожили 105 беспилотников самолетного типа. В пресс-службе Минобороны РФ проинформировали, что дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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