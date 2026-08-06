ПВО сбила два беспилотника на подлете к Москве

ПВО сбила два беспилотника на подлете к Москве Собянин: восемь беспилотников уничтожили на подлете к Москве с начала суток

Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. Всего с начала суток на подлете к городу были уничтожены восемь БПЛА.

Два беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Тульской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Между тем стало известно, что более 20 беспилотников были уничтожены во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область. БПЛА были поражены минувшей ночью в шести районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском и Тарасовском.