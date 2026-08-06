Киргизия и Россия подпишут соглашения на $280 млн по итогам форума

Киргизия и Россия подпишут соглашения на $280 млн по итогам форума

Киргизия и Россия по итогам совместного 8-го экономического форума в Чолпон-Ате подпишут соглашения на сумму $280 млн (22,2 млрд рублей), заявил журналистам первый вице-премьер республики Данияр Амангельдиев. Договоренности затронут ряд сфер, включая перерабатывающую промышленность, передает его слова ТАСС.

Предварительно, будет подписано документов на $280 млн, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за внимание к развитию двусторонних отношений. Российский лидер отметил позитивную динамику в экономике: по итогам 2025 года взаимный товарооборот увеличился на 26% и превысил $5 млрд (404,5 млрд рублей).

Кроме того, он сообщил, что товарооборот между РФ и Казахстаном за январь–май текущего года увеличился более чем на 4%, а по итогам прошлого года достиг $28 млрд (2,2 трлн рублей). Глава государства также отметил, что российские предприятия участвуют в 70 инвестпроектах в Казахстане с общим объемом капиталовложений порядка $30 млрд (2,4 трлн рублей).