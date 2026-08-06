Аналитик ЦБ рассказал, что будет с рублем в августе

Аналитик ЦБ рассказал, что будет с рублем в августе Аналитик ЦБ Арт исключил резкое падение рубля в августе 2026 года

Резкого падения рубля в августе 2026 года не ожидается, заявил в интервью URA.RU член экспертного совета Центробанка РФ Ян Арт. Курс, скорее всего, закрепится в пределах 80–83 рублей за доллар, считает он.

По статистике за последние 30 лет, российская валюта действительно проседала в конце лета 22 раза, но лишь в четырех случаях это падение было существенным, — отметил аналитик, добавив, что в остальные годы валюта либо держалась на месте, либо укреплялась.

По словам Арта, сейчас на курс влияет не сезонный фактор и не ставка ЦБ, а баланс операций двух ведомств — Центробанка и Минфина. Первый ежедневно продает валюту почти на 600 млн рублей. Сколько покупает второй — пока неизвестно, и это сдерживает рынок.

Решающее значение имеют только объемы купли и продажи валюты этими двумя ведомствами. Если форс-мажоры не вмешаются, курс продолжит оставаться стабильным до осени, — пояснил Арт.

Эксперт подчеркнул, что бюджетное правило могли ввести еще весной, но бюджет спасла ситуация в Иране и рост цен на нефть. Однако к контролю доходов и расходов могут вернуться уже осенью.

Ранее предприниматель Денис Астафьев в беседе с NEWS.ru говорил, что ослабление рубля на фоне роста объема валютных интервенций Минфина вызвано не столько самим объемом интервенций, сколько эффектом неожиданности. По его словам, объем скромен на фоне общего оборота МосБиржи.