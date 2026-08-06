Хуснуллин рассказал о дефиците кадров в одной отрасли Хуснуллин: российскому стройкомплексу не хватает примерно 200 тыс. человек

Строительному комплексу России не хватает примерно 200 тыс. человек, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Эта нехватка, по его словам, является значительной.

Нам не хватает примерно 200 тыс. человек. Это много, — рассказал Хуснуллин.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов предложил предоставлять служебное жилье медикам после трудоустройства, чтобы решить проблему дефицита кадров в здравоохранении. Он подчеркнул, что также следует рассмотреть возможность компенсации аренды недвижимости на период работы в данной сфере.

До этого экономист Михаил Задорнов заявил, что в ближайшие годы в России можно ожидать полную занятость, при которой все желающие будут иметь работу. Он отметил, что такому развитию событий будут способствовать три фактора: демография, миграционный отток и снижение инвестиций.

Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на совещании президента Владимира Путина с членами кабинета министров, что тренд на снижение числа медицинских работников в России, который сформировался во время пандемии, удалось переломить. По его словам, первым шагом по выходу из этой ситуации стали выплаты первичному звену медработников по поручению главы государства.