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16 июля 2026 в 19:59

Хуснуллин раскрыл, когда стоит ждать расширения трассы «Украина»

Хуснуллин: трассу М-3 «Украина» расширят до шести полос в 2026 году

Марат Хуснуллин Марат Хуснуллин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Трассу М-3 «Украина» расширят до шести полос в 2026 году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время беседы с президентом России Владимиром Путиным. Зампред правительства добавил, что в этом году планируется увеличить количество полос на дороге в Белоруссию. Текст разговора опубликовали на сайте Кремля.

В этом году у нас два исторических направления: мы расширяем дорогу до Беларуси, трассу М-3 «Украина» расширяем до шести полос. И в этом году введем тоже с участием внебюджетных денег Южно-Лыткаринскую дорогу в Московской области, — заявил Хуснуллин.

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